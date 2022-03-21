«Риски катастрофичны»: может ли Европа отказаться от российской нефти

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Отказ Европы от российской нефти грозит ответными санкциями России, из-за которых многие европейские страны останутся практически без отопления и электричества. Скорее всего, Европа не решится на подобный шаг. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, европейцы понимают, что не могут безболезненно прекратить закупки нефти в РФ.

— Нельзя отказаться от российской нефти, но при этом нормально торговать углем и газом. Велик риск, что если европейцы вводят санкции в отношении закупки российской нефти, то Россия в ответ введет санкции в отношении поставки российского газа и угля. Европейцев это пугает: мы видим, что крупные страны (Германия, Австрия, Италия, Франция) относятся к такому предложению очень сдержанно, — отметил специалист.

Эксперт обратил внимание, что Россия — крупнейший поставщик газа, угля и нефти в Европу. В случае проблем с поставками энергоносителей европейские страны столкнутся с рядом трудностей. В частности, им придется перейти на ручное управление энергетикой, подавая электричество строго в определенные часы, а также понизить температуру батарей при подаче отопления зимой, заметил собеседник «ВМ».

Проблемы будут и с подготовкой к следующему отопительному сезону, предупредил Юшков.

— Европейцы хотят к началу октября обязательно накопить в подземных хранилищах газа до 90 процентов их объема. В прошлом году они к ноябрю накопили только 74 процента, и выход из отопительного сезона у них был с большим объемом газа в подземных хранилищах. Сейчас в подземных хранилищах запасы газа меньше, отопительный сезон продолжается, при этом они на месяц раньше хотят их заполнить. Как это сделать, когда нет крупнейшего поставщика и надо как-то заменять уголь, — непонятно, — резюмировал специалист.

Риски полного прекращения торговли углеводородами с Россией для европейцев катастрофичны, поэтому призывы прибалтийских стран, скорее всего, не будут услышаны, подчеркнул Юшков. Он также заметил, что вместо этого санкционный протест будет продолжен в других областях, хотя Европа уже почти исчерпала свои возможности.

В случае, если Европа все-таки решится на введение новых ограничений, Россия будет перенаправлять поставки, отметил собеседник «ВМ».

— Нефть и уголь, в отличие от газа, очень легко перевозить. Мы будем уходить на азиатские рынки, произойдет то же самое, что и с США: Америка ввела запрет на покупку российской нефти, и мы существенно увеличили поставки в Индию. Даже если сейчас санкции не введут, постепенно этот процесс будет продолжаться, мы будем уходить на азиатские рынки, а вместо нас на европейский рынок придут ближневосточные поставщики, — спрогнозировал эксперт.

Специалист отметил, что перенаправить поставки газа сложнее, так как в данном случае потребуется строительство новых газопроводов. В течение нескольких лет могут быть достигнуты договоренности с Китаем, уточнил собеседник «ВМ».

При этом прекращение поставок газа в Европу грозит мировым кризисом в отрасли, предупредил Юшков.

— Рынки связаны между собой, и, если мы в Европу поставлять не будем, добыча остановится. Соответственно, в Европе будет не хватать газа, они попытаются купить его на других рынках в виде сжиженного природного газа. В результате любой газ значительно подорожает, цены поднимутся везде, будет глобальный дефицит газа, — заключил эксперт.

Страны Евросоюза начали работу над пятым пакетом санкций в отношении России. Дипломаты ЕС заявили, что страны Балтии, в том числе Литва, настаивают на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.