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СМИ: Евросоюз работает над пятым пакетом санкций против России

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: Евросоюз работает над пятым пакетом санкций против России

Страны Евросоюза начали работу над пятым пакетом санкций против Российской Федерации. Также известно, что они рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Агентство подчеркнуло, что предыдущие четыре этапа санкций не смогли изменить курс России в отношении Украины. Поэтому сейчас страны Европы будут прибегать к увеличению ограничений.

— Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имен, — заявил агентству высокопоставленный европейский дипломат.

Однако отмечается, что введение эмбарго на энергоресурсы возможно в крайних случаях.

Недавно Роман Абрамович и еще шесть предпринимателей из РФ попали под санкции Великобритании. В санкционный список вместе с Абрамовичем попали Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Николай Токарев, Андрей Костин и Дмитрий Лебедев. В качестве санкций Абрамовичу и Дерипаске теперь запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами, а также въезжать на территорию Соединенного Королевства.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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