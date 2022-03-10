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Великобритания ввела санкции против Абрамовича, Сечина и Миллера

Полина Долганова

В мире
Великобритания ввела санкции против Абрамовича, Сечина и Миллера
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский бизнесмен Роман Абрамович и еще шесть предпринимателей из РФ подпали под санкции Великобритании. Об этом свидетельствует документ, обнародованный британским министерством иностранных дел.

В санкционный список вместе с Абрамовичем попали Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Николай Токарев, Андрей Костин и Дмитрий Лебедев.

В качестве санкций Абрамовичу и Дерипаске теперь запрещено совершать сделки с британскими физ- и юрлицами, а также въезжать на территорию Соединенного Королевства. Кроме того, бизнесмены теперь не могут владеть морскими и воздушными транспортными средствами.

Остальным предпринимателям запретили въезжать на территорию Великобритании.

В документе ведомства говорится, что вышеперечисленные лица являются самыми богатыми и влиятельными олигархами России.

24 февраля Евросоюз ввел санкции против России. В список вошли почти 400 россиян. Персональные санкции наложены на представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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