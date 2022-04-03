Минобороны опровергло заявление Украины об убийствах мирных жителей в Буче

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Вооруженные силы России во время нахождения в населенном пункте Буча не совершали насильственных действий в отношении мирных жителей города. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщили в Минобороны России.

— За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что все время, пока город был под контролем российских военнослужащих, жители Бучи свободно передвигались по улицам города.

В Минобороны заявили, что южные окраины города, включая жилые кварталы, находились круглосуточно под обстрелом украинских войск. Ими применялись крупнокалиберная артиллерия, танки и реактивные системы залпового огня.

Вооруженные силы России полностью покинули населенный пункт Буча 30 марта. На следующий день мэр города Анатолий Федорук в своем обращении подтвердил данный факт и не упоминал о расстрелянных мирных жителях, передает ТАСС.

По заявлению Минобороны, «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Донбасса. По словам российского лидера, решение связано с обострившейся на Украине обстановкой, требующей незамедлительного действия.