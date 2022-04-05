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Евросоюз запретит российским судам заходить в свои порты

Анастасия Колоскова

В мире
Евросоюз запретит российским судам заходить в свои порты
Фото: depositphotos

Европейский союз запретит судам, принадлежащим Российской Федерации, заходить в порты ЕС. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал об очередном, пятом по счету, пакете санкций Евросоюза против Российской Федерации. По его словам, он будет направлен против сфер транспорта, торговли и энергетики.

Евросоюз обсуждает новые санкции в отношении России в связи с событиями в украинском городе Буча. Запад обвинил Россию в «зверствах», Минобороны РФ назвало опубликованные материалы провокацией. В частности, ведомство обратило внимание на то, что свидетельства российских «зверств» появились через четыре дня после того, как в город вошла украинская армия.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность ЕС вводить новые санкции. Он также отметил, что на повестке обсуждения будет стоять вопрос отказа от российских нефти и угля.

Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что новые санкции против России после сообщений из украинской Бучи могут быть подготовлены уже на текущей неделе.

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