Еврокомиссия рассказала о пятом пакете санкций ЕС против России

Фото: depositphotos

Очередной, пятый по счету, пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации будет направлен против сфер транспорта, торговли и энергетики. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в Европейская комиссия.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Еврокомиссии 5 апреля планирует выдвинуть предложения по новым санкциями в отношении России. Среди них будет запрет на импорт угля из РФ и закрытие границ для российских грузовых перевозчиков.

Евросоюз обсуждает новые санкции в отношении России в связи с событиями в украинском городе Буча. Запад обвинил Россию в «зверствах», Минобороны РФ назвало опубликованные материалы провокацией. В частности, ведомство обратило внимание на то, что свидетельства российских «зверств» появились через четыре дня после того, как в город вошла украинская армия.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность ЕС вводить новые санкции. Он также отметил, что на повестке обсуждения будет стоять вопрос отказа от российских нефти и угля.

Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что новые санкции против России после сообщений из украинской Бучи могут быть подготовлены уже на текущей неделе.