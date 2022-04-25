Центробанк РФ изменил порядок расчета курсов иностранных валют

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Центральный Банк России уменьшил диапазон расчета курса иностранных валют. Информация об этом появилась в Telegram-канале регулятора в понедельник, 25 апреля.

Уточняется, что изменения вводятся для обеспечения непрерывности деятельности экономических агентов на территории России.

— Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве. Ранее период расчета составлял 10:00–16:30 по Москве, — говорится в сообщении ЦБ.

Помимо этого, для получения репрезентативных данных по курсам евро и юаня к рублю время для расчета также будет уменьшено — с 10:00 до 15:30 вместо 16:30, говорится в Telegram-канале регулятора.

Центробанк начнет проводить пробные расчеты с применением цифрового рубля уже в 2023 году. Их планируют проводить в международной сфере, такой подход должен сделать расчеты дешевле.

Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия обладает необходимыми ресурсами, поэтому дефолта в стране не предвидится. Тем не менее аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал «ВМ», что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России.