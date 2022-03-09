«Период переосмысления»: эксперты оценили вероятность дефолта в России

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь понизило кредитный рейтинг России, на этот раз до уровня С («Дефолт неизбежен»). «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и попыталась понять, действительно ли страна находится на грани дефолта.

Аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен. Очередной пересмотр рейтинга связан с указом президента РФ Владимира Путина от 5 марта. Согласно документу, долги иностранным кредиторам из недружественных России стран разрешается выплачивать в рублях. Их перечень был утвержден 7 марта.

Кроме того, Fitch обратило внимание на «технические барьеры для обслуживания госдолга» и прямое политическое решение, которое можно трактовать как «контрсанкцию со стороны России».

— В более общем смысле дальнейшее ужесточение санкций и потенциальное ограничение торговли энергоносителями увеличивают вероятность политического ответа России, который может предполагать по крайней мере выборочное невыполнение своих обязательств по суверенному долгу, — говорится в отчете.

По состоянию на 1 февраля 2022 года госдолг РФ составляет почти 59,5 миллиарда долларов. Для сравнения госдолг США — почти 30 триллионов долларов. Из них гособлигации в иностранной валюте — 18,7 миллиарда долларов.

В разговоре с «ВМ» главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал, что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России. Пересмотр рейтинга эксперт прежде всего связывает с заморозкой части резервов ЦБ.

— Кроме того, на государственные финансы нашей страны оказывается давление. Это также важный фактор оценки уровня рейтинга, — добавил собеседник «ВМ».

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «ВМ» назвал происходящее «периодом переосмысления», после которого все стабилизируется.

Понижение рейтинга Беляев связывает с методологией подсчета, которую используют рейтинговые агентства:

— В своих расчетах кредитного рейтинга они используют строгую формулу, в которой учитываются такие показатели, как ВВП, состояние бюджета, состояние платежного баланса, режим валютного регулирования и многое другое. Там есть и еще компонент — «состояние ведения военных действий». Так что только из-за этого компонента рейтинг России автоматически снизился.

До этого Михаил Беляев объяснил «ВМ», зачем ЦБ запретил продажу иностранной валюты.