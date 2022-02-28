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ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ РФ

Виктория Храменкова

Экономика
ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ РФ
Фото: Вечерняя Москва

В понедельник, 28 февраля, стало известно, что Европейский союз запретил операции, которые связаны с управлением резервами и активами Центрального банка России. Информация об этом следует из документа, опубликованного в Официальном журнале Евросоюза.

Известно, что будут запрещены операции, связанные с управлением резервами, а также активами ЦБ РФ, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, который действует от имени или по поручению Центрального банка России.

— Евросоюзом можно разрешать транзакции с российским регулятором, если это строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны, — уточняется в документе.

Отмечается, что решение вступает в силу в день его публикации в журнале.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан в свою очередь выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее была готова к санкционным мерам Запада.

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