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СМИ: Евросоюз обсуждает санкции против Пескова, Усманова и Фридмана

Виктория Храменкова

В мире
СМИ: Евросоюз обсуждает санкции против Пескова, Усманова и Фридмана
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Евросоюз обсуждает санкции в отношении некоторых богатейших россиян и руководителей российских компаний. Это связано с военной спецоперацией на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что в список вошли Алишер Усманов, Михаил Фридман, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

— Также предлагается ввести ограничения в отношении пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, — передает агентство.

Помимо этого, Евросоюз хочет ввести санкции ротив руководителей ведущих государственных компаний.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан в свою очередь выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее была готова к санкционным мерам Запада.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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