«Неоправданный ажиотаж»: финансовый аналитик объяснил запрет ЦБ на продажу иностранной валюты

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Банк России (ЦБ) ввел временный запрет на продажу иностранной валюты: это продлится полгода — с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил «Вечерней Москве», зачем регулятор пошел на этот шаг.

По его словам, мера ЦБ прежде всего направлена против неоправданного ажиотажа на рынке валюты. Ограничения не позволят реализоваться завышенному спросу на доллар, что могло бы еще сильнее ослабить рубль.

— Заоблачный курс доллара по отношению к рублю в значительной мере обусловлен психологическим настроем населения, которое пытается «уйти в доллары», надеясь тем самым сохранить свои сбережения. Ограничительные меры введены как раз для того, чтобы урегулировать и охладить спрос на валюту. На мой взгляд, это вполне правомерный шаг. В экстраординарных случаях нужны экстраординарные шаги, — объяснил собеседник «ВМ».

ЦБ также ввел ограничение на снятие валюты. Временно с валютного счета или вклада можно снять не более 10 тысяч долларов. Остальные средства можно снять лишь в рублях по текущему курсу ЦБ.

При этом возможность открыть новый валютный вклад по-прежнему останется. Однако деньги будут выдаваться только в долларах вне зависимости от того, к какой валюте привязан банковский счет.

Беляев напомнил, что, по данным ЦБ, 90 процентов валютных вкладов в стране — ниже 10 тысяч долларов. Кроме того, подобное ограничение коснется совсем небольшой части населения, так как абсолютное большинство попросту не имеет валютных вкладов.

Михаил Беляев также рассказал «ВМ», может ли ЦБ зафиксировать курс рубля. По словам специалиста, рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи. При рыночной экономике, которая требует достаточной гибкости до определенных пределов, но во всех ее компонентах, фиксировать курс невозможно, считает эксперт.