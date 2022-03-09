В России введен временный порядок обмена наличной валюты

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С 9 марта по 9 сентября 2022 года Банк России вводит временный порядок съема наличной валюты с крупных вкладов. Отмечается, что будет запрещено снимать более десяти тысяч долларов наличными. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Кроме этого, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах будут сохранены и учтены в валюте вклада.

— Клиент может снять до десяти тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета, — говорится в тексте.

Также в течение срока действия временного порядка банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, как считает она, столкнулись с нестандартной ситуацией.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже введены. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов».