Страсти по ретейлу: ждать ли перебоев с поставками продуктов в сетевые магазины

Фото: depositphotos

Западные страны оказывают беспрецедентное экономическое давление на Россию из-за ситуации на Украине. Санкции сказываются на отечественном бизнесе. Так, производители фокусируются на выпуске самых востребованных товаров, тем самым оптимизируя свой ассортимент в кризисных условиях. О том, как в связи с этим изменится ситуация в сетевых магазинах, — в материале «Вечерней Москвы».

Кризисная оптимизация

По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках. Основное посыл — товарная линейка сократится. Ограничение ассортимента, по мнению производителей, позволит обеспечить доступность товаров и сдержать рост цен.

Кроме того, сконцентрировав свои мощности на изготовлении наиболее популярных у потребителей позиций, они надеются сократить издержки и добиться рационального расходования сырья и материалов в непредсказуемых рыночных условиях.

В разговоре с «ВМ» главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже ввели. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов»:

— В краткосрочной перспективе возможны перебои с торговлей и поставками совершенно разных товаров. Происходит это из-за того, что контрагенты растеряны. Им проще приостановить операции на несколько дней и попытаться разобраться, что происходит, чтобы потом убедиться, что они все делают правильно.

Как полагает эксперт, растерянность поставщиков продлится примерно месяц. При этом он подчеркивает, что с продуктами питания в нашей стране все достаточно хорошо: страна способна обеспечивать себя самым необходимым.

— В основных продовольственных позициях рынок вполне самодостаточен. Да, к сожалению, некоторые продукты, попадающие на полки к потребителям, зависят не от российских технологий. Но сейчас сложно сказать, в какой мере санкции их ограничат. Возможно, уже есть временные перебои. Например, с поставками консервантов или пищевых добавок, — отметил Надоршин.

Что говорит ретейл

В X5 Group (управляющая компания сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») «ВМ» сообщили, что поставки товаров в магазины и распределительные центры (РЦ) идут в обычном режиме.

— Запасы на РЦ и складах достаточны для удовлетворения спроса, в частности, запасы гречневой крупы, риса, соли, макаронных изделий в ряде регионов составляют от месяца до двух месяцев продаж при текущем уровне спроса. В настоящий момент склады дополнительно загружаются ключевыми товарными позициями, — отметил ретейлер.

Также в X5 Group заявили, что стараются сдерживать рост цен, «прорабатывая возможности вместе с поставщиками». Кроме того, в компании напомнили, что торговая наценка на социально значимые товары ограничена 5 процентами.

В сети «Магнит» также заверили, что проблем с продовольственными запасами нет.

— У нас сформированы все необходимые запасы как в магазинах, так и на складах, цепочки поставок работают без нарушений. Мы находимся в тесном контакте с поставщиками на предмет возможного увеличения поставок в случае необходимости, — сказали «ВМ» в пресс-службе ретейлера.