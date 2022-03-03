Дефолт за горами: ударят ли санкции Запада по способности России платить по своим долгам

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Международные рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг России сразу на несколько пунктов. По их оценкам, из-за введенных санкций страна может лишиться возможности обслуживать госдолг. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами, чтобы понять — стоит ли россиянам опасаться дефолта.

Что случилось?

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг России с ВВВ («Хорошая платежеспособность») на В («Существенный риск дефолта»). По мнению аналитиков агентства, ситуация на Украине может привести к политической нестабильности и неопределенности внутри России, а «обвал международных отношений» увеличивает геополитические риски в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Как полагает Fitch, на платежеспособность России значительное воздействие окажут санкции.

— Ужесточение санкций также снизит способность частного сектора рефинансировать свой внешний долг. Кроме того, на бюджетный баланс России негативно повлияет ослабление экономической активности и в меньшей степени прямые финансовые издержки конфликта на Украине. Риски условных обязательств в банковском секторе также увеличились, хотя их краткосрочное воздействие будет смягчено за счет послаблений со стороны регулирующих органов, — говорится в отчете Fitch.

В свою очередь Moody’s понизило рейтинг нашей страны c Ваа3 («Обязательства средней надежности, подверженные умеренному кредитному риску») на В3 («Спекулятивные обязательства, подверженные высокому кредитному риску»). Агентство считает, что Россия может столкнуться с неспособностью обслуживать свой долг из-за «существенного ослабления институциональной мощи».

— Введение жестких и скоординированных санкций вместе с финансовыми последствиями потенциальных задержек с погашением суверенного долга повышают вероятность устойчивых нарушений в экономике и финансовом секторе России, что затрудняет доступ к финансовым резервам России, созданным для противостояния неблагоприятным потрясениям, — отмечает Moody’s.

Что думают эксперты?

В разговоре с «ВМ» главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин подчеркнул, что в текущий момент кредитный рейтинг России является высокорисковым, но не дефолтным. Пересмотр рейтинга он связывает с несколькими факторами:

— Снижение рейтинга вполне закономерно, но не убийственно. Резервы Центробанка пострадали из-за санкций. Эти резервы были одним из факторов оценки предыдущего рейтинга. Кроме того, на государственные финансы нашей страны оказывается давление. Из-за этого велика вероятность того, что федеральный бюджет так комфортно, как раньше, сводиться не будет. Это также важный фактор оценки уровня рейтинга.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заверил «ВМ», что, несмотря на сложную ситуацию, Россия продолжит платить по своим долгам. Происходящее в настоящее время он называет «периодом переосмысления», после которого все стабилизируется.

Понижение рейтинга Беляев в первую очередь связывает с методологией подсчета, которую используют Fitch и Moody’s:

— В своих расчетах кредитного рейтинга они используют строгую формулу, в которой учитываются такие показатели, как ВВП, состояние бюджета, состояние платежного баланса, режим валютного регулирования и многое другое. Там есть и еще компонент — «состояние ведения военных действий». Так что только из-за этого компонента рейтинг России автоматически снизился.

Беляев также напомнил, что Россия всегда аккуратно платила по своим долгам. По этой причине использовать дефолт по долларовым обязательствам в качестве контрсанкционной меры государство не будет. Но и в иных случаях «крах обязательств» невозможен.

— Что такое дефолт? Это неспособность платить по своим обязательствам. Во-первых, у нас обязательства не такие большие. Во-вторых, у нас золотовалютные резервы чуть ли не в три раза перекрывают наши обязательства. Так что волноваться не о чем, — заключил эксперт.

До этого ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предсказал смерть серого рынка электроники в России. Связано это с торговой блокадой, которую страны Запада выстроили вокруг России из-за ситуации на Украине.