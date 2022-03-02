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«Фактически акт агрессии»: могут ли Apple и Google заблокировать смартфоны россиян

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Фактически акт агрессии»: могут ли Apple и Google заблокировать смартфоны россиян
Фото: depositphotos

Американские компании Apple и Google при необходимости смогут заблокировать смартфоны россиян. Однако этот шаг фактически будет означать акт агрессии и возможен только в случае нападения на нашу страну. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, удаленная блокировка смартфонов на операционных системах iOS и Android (разработаны Apple и Google соответственно — прим. «ВМ») технически вполне осуществима, хотя подобных прецедентов в мире еще и не было. При этом отключение функции автоматического обновления на телефоне никак не поможет избежать потенциальной блокировки:

— Отключать функцию автообновления бессмысленно. Производитель полностью контролирует смартфон вне зависимости от ваших настроек. Он может отключить ваше устройство, удалить с него те или иные данные, а то и вообще все данные. Он может прислать вам на экран любое сообщение.

По мнению аналитика, американские компании могут пойти на блокировку смартфонов россиян только в случае военного нападения на Россию.

— Я слабо представляю, как юридически это можно обставить для уже проданных аппаратов, которые находятся в пользовании. Подобное маловероятно, но если случится — это фактически акт агрессии. Такая блокировка возможна только в одном случае: когда на нашу страну нападут и захотят лишить связи. Это единственный случай, — отметил Муртазин.

Как полагает эксперт, Apple при желании может заблокировать сразу все свои смартфоны на территории России, так как и «железо» и софт (программное обеспечение — прим. «ВМ») являются их разработками. С Google ситуация иная.

— Google является поставщиком софта. В данном случае это Android, который является партнерским продуктом для производителей смартфонов — Samsung, Honor, Xiaomi и так далее. То есть Google не сможет нажимать на кнопку блокировки, потому что продукт не его. Он его лицензирует. И придется договариваться с каждой компанией по отдельности. И не все компании на это пойдут, — заключил собеседник «ВМ».

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