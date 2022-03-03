«Им кажется, что это мера строгого характера»: что означает отказ Всемирного банка помогать России

Кадр из фильма «Волк с Уолл-Стрит»

Всемирный банк (ВБ) остановил все свои программы в России из-за ситуации на Украине. О том, что это означает для нашей страны, «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаила Беляева.

Одна из ключевых целей, декларируемых ВБ, — борьба с бедностью и помощь в обеспечении «экономического роста без ущерба для окружающей среды». Организация аккумулирует финансовые потоки большей частью из развитых стран, а затем перенаправляет их в развивающиеся. В основном помощь получают страны Африки и Азии.

Так, с момента своего появления в 1947 году ВБ обеспечил финансирование более 12 тысяч проектов развития по всему миру, предоставив традиционные займы, беспроцентные кредиты и гранты.

Однако также Всемирный банк реализует программы образовательного характера, тем самым повышая общий уровень грамотности людей, формирующих экономику своей страны. В нашей стране ВБ воплощал в жизнь именно их.

— Основная миссия Всемирного банка в России — развитие банковского сектора, обучение кадров, подготовка программ по финансовой грамотности населения. То есть деятельность ВБ в нашей стране в основном была связана с повышением общего технического, технологического и кадрового уровня экономики, — отметил Беляев.

Последняя такая программа «Содействие интеграции молодежи на Северном Кавказе» была одобрена ВБ в 2013 году. После этого никаких новых программ организация в России не реализовывала.

По мнению эксперта, никакой трагедии во временном «уходе» ВБ из России нет:

— Деятельность ВБ была полезной для нашей страны, но прекращение его программ не то, что может считаться чем-то критичным. Вероятно, негативное отражение на общем экономическом состоянии и банковском секторе будет. Мы все же к этому относимся более прохладно, чем на Западе. Им кажется, что это мера строгого характера.

До этого ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предсказал смерть серого рынка электроники в России. Связано это с торговой блокадой, которую страны Запада выстроили вокруг России из-за ситуации на Украине.