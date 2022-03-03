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Всемирный банк остановил программы в России из-за событий на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
Всемирный банк остановил программы в России из-за событий на Украине
Фото: pixabay.com

Всемирный банк сообщил, что остановил все программы в РФ и Белоруссии из-за событий на Украине. Об этом сказано в распространенном в среду, 2 марта, заявлении финансового института.

— Группа Всемирного банка не одобряла никаких новых кредитов или инвестиций в Россию с 2014 года. Также с середины 2020 года не было одобрено новых кредитов для Белоруссии. С началом российского вторжения на Украину и враждебных действий против украинского народа группа Всемирного банка немедленно остановила все свои программы в России и Белоруссии, — говорится в заявлении.

США ввели полный пакет санкций против оборонного сектора России. Таким образом, под санкции попали 22 предприятия, в числе которых производящие боевые самолеты, ракеты и беспилотники.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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