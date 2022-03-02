США ввели полный пакет санкций против оборонного сектора России

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Соединенные Штаты Америки ввели полный пакет блокирующих санкционных мер против предприятий оборонного сектора России. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома в среду, 2 марта.

Таким образом, под санкции попали 22 предприятия, в числе которых производящие боевые самолеты, ракеты и беспилотники.

Помимо этого, Штаты введут санкции в отношении тех организаций, которые поддерживают вооруженные силы РФ и Белоруссии, передает ТАСС сообщение Белого дома.

В этот же день глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз готовит четвертый пакет ограничений в отношении России. Под санкции в первую очередь попадут крупные олигархи из России. Уже составлены их списки, добавил он.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.