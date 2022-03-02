Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава МИД Австрии: ЕС работает над четвертым пакетом санкций против РФ

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава МИД Австрии: ЕС работает над четвертым пакетом санкций против РФ
Фото: Twitter / MFA_Austria

Евросоюз готовит четвертый пакет санкций в отношение России. Их введут из-за спецоперации страны на Украине. Об этом в среду, 2 марта, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

— Мы уже ввели мощные санкции. Мы работаем над четвертым пакетом. В пятницу будет специальное заседание глав МИД (стран Евросоюза - прим. «ВМ») с американским госсекретарем (Энтони - прим. «ВМ») Блинкеном, — передает его слова ТАСС.

Он отметил, что под санкции в первую очередь попадут крупные олигархи из России. Уже составлены их списки.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что у России есть все ресурсы для укрепления суверенитета и развития экономики в условиях санкционного давления со стороны Запада. Он отметил, что западные страны начали вводить различного рода ограничения еще несколько лет назад. События на Украине — лишь новый повод для введения дальнейших санкций.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина Евросоюз Санкции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте