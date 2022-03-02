Глава МИД Австрии: ЕС работает над четвертым пакетом санкций против РФ

Фото: Twitter / MFA_Austria

Евросоюз готовит четвертый пакет санкций в отношение России. Их введут из-за спецоперации страны на Украине. Об этом в среду, 2 марта, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

— Мы уже ввели мощные санкции. Мы работаем над четвертым пакетом. В пятницу будет специальное заседание глав МИД (стран Евросоюза - прим. «ВМ») с американским госсекретарем (Энтони - прим. «ВМ») Блинкеном, — передает его слова ТАСС.

Он отметил, что под санкции в первую очередь попадут крупные олигархи из России. Уже составлены их списки.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что у России есть все ресурсы для укрепления суверенитета и развития экономики в условиях санкционного давления со стороны Запада. Он отметил, что западные страны начали вводить различного рода ограничения еще несколько лет назад. События на Украине — лишь новый повод для введения дальнейших санкций.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.