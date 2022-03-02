Вассерман указал сроки, в которые Россия избавится от последствий западных санкций

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что у России есть все ресурсы для укрепления суверенитета и развития экономики в условиях санкционного давления со стороны Запада.

Он отметил, что западные страны начали вводить различного рода ограничения еще несколько лет назад. События на Украине — лишь новый повод для введения дальнейших санкций.

По мнению политолога, Россия сможет справиться с санкционными ограничениями, которые ввели США и Европа.

— Насколько я могу судить по нескольким отраслям, с особенностями производства которых я знаком, достичь необходимого уровня технологий и производительности мы сможем за два–три года, — подытожил он в комментарии Nation News.

До этого политолог Наталия Елисеева оценила возможность компромисса в переговорах Москвы и Киева. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс.