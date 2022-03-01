Политолог Елисеева оценила возможность компромисса в переговорах Москвы и Киева

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И Россия, и Украина на переговорах выдвигают разные требования: России нужна полная демилитаризация Украины, тогда как Украина, наоборот, требует завершения спецоперации. Скорее всего, Украина не согласится на условия России, потому что в ход переговоров вмешиваются другие страны. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала политолог Наталия Елисеева.

— Ситуация сложная, потому что у каждой стороны есть своя позиция, и она принципиально отличается. Если Россия выступает за полную демилитаризацию Украины и признание того же Крыма, то у Украины позиция иная: Россия должна прекратить спецоперацию. Они к нашим условиям не готовы, — рассказала собеседница «ВМ».

По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заметила эксперт.

На конструктивность переговоров влияют другие страны, подчеркнула политолог.

— Я не особо высоко оцениваю, что Украина пойдет на наши условия. Официально переговоры ведутся между Россией и Украиной, но я полагаю, что кулуарно они ведутся и между другими странами. Украина консультируется в процессе, и здесь вопрос, насколько другие государства осознают последствия происходящего, — рассказала специалист.

Нельзя исключать вариант, что Украина намеренно затягивает процесс переговоров, чтобы получить поддержку других государств, заметила Елисеева. Однако помощь Украине может быть расценена как вмешательство, подчеркнула эксперт.

Собеседница «ВМ» обратила внимание, что ряд стран уже заявили о готовности поставлять вооружение Украине.

— При этом те же США ничего не ответили, какой будет их реакция, если во время поставок их вооружения оно будет уничтожено. На данный момент об отправке войск какой-либо страной речи не идет. Если введут, конфликт будет продолжен с новой силой, — заключила специалист.

Переговоры с Россией на данный момент не принесли желаемого результата. Вопрос перехода ко второму раунду переговоров Украина решит уже после возвращения делегации и анализа переговорного процесса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Пока у нас нет такого результата, которого мы хотели получить, — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в понедельник, 28 февраля, в Telegram-канале его офиса.