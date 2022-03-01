Зеленский рассказал об итогах первого раунда переговоров с Россией

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что переговоры с Россией пока что не принесли желаемого результата. Вопрос, который касается перехода ко второму раунду переговоров, Украина решит уже после возвращения делегации и анализа переговорного процесса.

— Пока у нас нет такого результата, которого мы хотели получить, — сказал Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в понедельник, 28 февраля, в Telegram-канале его офиса.

Он отметил, что российская сторона озвучила свои позиции и со стороны Украина прозвучали встречные пункты.

— Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное, и тогда будем определяться, как переходить ко втором раунду переговоров, — добавил Зеленский.

Переговоры завершились 28 февраля. Как сообщил участвовавший в них глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, украинская сторона была готова слушать и участвовать в обсуждении актуальных вопросов.

До этого стало известно, что украинская сторона пригласила принять участие в переговорах российского бизнесмена Романа Абрамовича.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.