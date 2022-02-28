Украина попросила Абрамовича помочь на переговорах с Россией

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В переговорах между Россией и Украиной принимает участие российский бизнесмен Роман Абрамович. Об этом стало известно в понедельник, 28 февраля.

О помощи к Абрамовичу обратилась украинская сторона, сообщает пресс-секретарь бизнесмена.

Как передает телеканал Sky News с просьбой посодействовать в разрешении конфликта к Абрамовичу обратился через еврейскую общину украинский кинопродюсер Александр Роднянский, близкий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Переговоры российской и украинской сторон стартовали в Белоруссии в понедельник, 28 февраля.

Известно, что со стороны Украины в составе делегации представлены глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Минобороны страны Алексей Резников, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, первый замглавы делегации в Контактной группе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и замглавы МИД Николай Точицкий.

С российской стороны делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Также Россию на переговорах представляют представители МИД, Минобороны и администрации президента.