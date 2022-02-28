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В Белоруссии начались переговоры между делегациями России и Украины

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
В Белоруссии начались переговоры между делегациями России и Украины
Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

Переговоры российской и украинской делегаций стартовали в Белоруссии в понедельник, 28 февраля. Они проходят в Гомельской области.

С российской стороны делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Также от России в переговорах участвуют представители МИД, Минобороны и администрации президента.

Глава российского представительства подчеркнул, что позиция РФ сформирована, а переговоры будут длиться «столько, сколько потребуется для достижения договоренности».

Со стороны Украины в составе делегации представлены глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Минобороны страны Алексей Резников, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, первый замглавы делегации в контактной группе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и замглавы МИД Николай Точицкий, передает ТАСС.

По данным агентства БелТА, на переговорах также присутствует Глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Россия и Украина договорились о проведении переговоров в Гомельской области 27 февраля.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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