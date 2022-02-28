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Мединский заявил, что переговоры с Украиной начнутся в 12:00

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
Политика
Мединский заявил, что переговоры с Украиной начнутся в 12:00
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Переговоры с украинской стороной должны начаться 12:00 по московскому времени. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

— Уже сутки мы в Белоруссии. Со вчерашнего вечера - на месте, согласованном с Украиной. К сожалению, время приезда украинской делегации переносилось несколько раз из-за сложной логистики. <...> Сейчас получена информация, что в течение полутора-двух часов они прибудут. Мы готовы к переговорам сразу после их прибытия, — уточнил он.

Мединский добавил, что переговоры украинская делегация представлена на достаточно высоком уровне, однако ее состав раскрывать не стал. Глава российского представительства подчеркнул, что позиция РФ сформирована, а переговоры будут длиться «столько, сколько потребуется для достижения договоренности».

Логистика у украинской делегации сложная — место встречи переносилось уже несколько раз, передает слова Мединского ТАСС.

До этого сообщалось, что украинская делегация по состоянию на 08:20 уже прибыла в республику и была на подъезде к месту встречи с представителями РФ.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что оптимистично настроен на предстоящие переговоры российской и украинской делегации, которые планируется провести в Белоруссии.

25 февраля украинский лидер Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация находится в Белоруссии, где ожидает переговоров с украинской стороной.

Зеленский в свою очередь сообщил, что страна хочет мира, и заявил о необходимости переговоров с Россией.

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