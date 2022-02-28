В Белоруссии подготовили площадку для переговоров России и Украины
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Площадка для переговоров российской и украинской сторон уже подготовлена в Белоруссии Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в агентстве Белорусский мир.
Уточняется, что на месте проведения переговоров ожидается прибытие делегаций.
По данным Sputnik Беларусь, украинская делегация по состоянию на 08:20 уже прибыла в республику и была на подъезде к месту встречи с представителями РФ.
До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что оптимистично настроен на предстоящие переговоры российской и украинской делегации, которые планируется провести в Белоруссии.
25 февраля украинский лидер Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину сесть за стол переговоров.
27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация находится в Белоруссии, где ожидает переговоров с украинской стороной.
Зеленский в свою очередь сообщил, что страна хочет мира, и заявил о необходимости переговоров с Россией. Но, по его словам, Белоруссия не подходит для этого, так как якобы «ведет боевые действия против украинцев».
Однако в тот же день глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина подтвердила проведение переговоров с Россией в Гомельской области.