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В Белоруссии подготовили площадку для переговоров России и Украины

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Белоруссии подготовили площадку для переговоров России и Украины
Фото: Минобороны РФ

Площадка для переговоров российской и украинской сторон уже подготовлена в Белоруссии Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в агентстве Белорусский мир.

Уточняется, что на месте проведения переговоров ожидается прибытие делегаций.

По данным Sputnik Беларусь, украинская делегация по состоянию на 08:20 уже прибыла в республику и была на подъезде к месту встречи с представителями РФ.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что оптимистично настроен на предстоящие переговоры российской и украинской делегации, которые планируется провести в Белоруссии.

25 февраля украинский лидер Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация находится в Белоруссии, где ожидает переговоров с украинской стороной.

Зеленский в свою очередь сообщил, что страна хочет мира, и заявил о необходимости переговоров с Россией. Но, по его словам, Белоруссия не подходит для этого, так как якобы «ведет боевые действия против украинцев».

Однако в тот же день глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина подтвердила проведение переговоров с Россией в Гомельской области.

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