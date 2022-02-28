Небензя прокомментировал предстоящие переговоры России и Украины

Фото: Администрация президента РФ

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что оптимистично настроен на предстоящие переговоры российской и украинской делегации, которые планируется провести в Белоруссии. Однако он отметил, что не знает деталей подготовки к ним.

— Мы всегда оптимистичны, — передает РИА Новости его слова.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом в Минске. Для этого, по поручению Путина, была создана делегация из сотрудников МИД, АП и Минобороны.

После этого президент Украины отказался проводить переговоры с Россией в Белоруссии. По его словам, Украина хочет мира, поэтому переговоры с Россией провести необходимо. Однако Белоруссия, отметил он, не подходит для этого, так как якобы «ведет боевые действия против украинцев».

Вечером 27 февраля в СМИ появилась информация, что переговоры России и Украины начнутся утром 28 февраля.