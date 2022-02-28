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Переговоры между Россией и Украиной завершились. Об этом стало известно в понедельник, 28 февраля.

Как сообщил один из членов российской делегации глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

— Украинская делегация была готова слушать и участвовать в самом подробном и детальном обсуждении сути тех вопросов, которые стоят на сегодняшней повестке дня, — заявил Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

Утоняется, что вновь обе делегации встретятся для продолжения переговоров уже через несколько дней.

До этого стало известно, что в переговорах между Россией и Украиной принимает участие российский бизнесмен Роман Абрамович, которого пригласила украинская сторона.

Переговоры российской и украинской сторон стартовали в Белоруссии в понедельник, 28 февраля.

Известно, что со стороны Украины в составе делегации представлены глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Минобороны страны Алексей Резников, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, первый замглавы делегации в Контактной группе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и замглавы МИД Николай Точицкий.

С российской стороны делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Также Россию на переговорах представляют представители МИД, Минобороны и администрации президента.