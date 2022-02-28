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Набиуллина сделала ряд заявлений после повышения ключевой ставки ЦБ

Иван Юминов

Экономика
Набиуллина сделала ряд заявлений после повышения ключевой ставки ЦБ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в понедельник, 28 февраля.

— Условия для российской экономики кардинально поменялись. Новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов, — сказала представитель банка.

Финансовая система и экономика страны, по ее словам, столкнулись с нестандартной ситуацией. В результате ЦБ будет нестандартно подходить к решениям, подчеркнула она.

Банки, заверила глава регулятора, будут выполнять обязательства перед клиентами, а все средства на счетах останутся доступными. Ставки по уже выданным ипотекам и кредитам не могут меняться, добавила Набиуллина.

Ставки по вкладам, считает она, должны повышаться вслед за ключевой ставкой ЦБ. Финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно, а система передачи финансовых сообщений сможет заменить SWIFT, приводит слова Набиуллиной сайт ЦБ.

28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку более чем в два раза — с 9,5 процента до 20 процентов годовых. Регулятор отметил, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до необходимых уровней, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил «ВМ», что резкое повышение ставки — это попытка сохранить капитал в российской банковской системе, которая в последние дни сталкивается с экстремальным оттоком. Высокие ставки, по его словам, — это противовес, который позволит сгладить инфляционные риски и сдержать отток из рубля в ближайшие месяцы. В данном случае разговор идет о месяцах, так как эффект от изменения ставки растягивается на такой срок, в отличие от курсового шока и шока ликвидности, заключил эксперт.

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