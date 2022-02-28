«Когда пыль уляжется»: чего ждать от двукратного повышения ставки ЦБ

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Центробанк России повысил ставку рефинансирования до 20 процентов годовых. Свое решение регулятор объяснил кардинально изменившимися внешними условиями. Чего теперь ждать гражданам, «Вечерняя Москва» спросила у ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича.

Банк России 28 февраля принял решение повысить ключевую ставку более чем в два раза — с 9,5 процента до 20 процентов годовых. Регулятор отметил, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до необходимых уровней, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это, в свою очередь, позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения:

— Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, — говорится в заявлении ЦБР.

Повышение ставки рефинансирования было ожидаемо. Так, ранее глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в связи с последними событиями допустил, что она еще может подрасти, потому что курс рубля упал, соответственно, и цены на импортные товары, которые поставляются в Россию, будут расти в рублевом выражении.

Однако столь резкое повышение более чем в два раза вряд ли кто-либо мог даже представить.

По словам ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича, резкое повышение ставки — это попытка сохранить капитал в российской банковской системе, которая в последние дни сталкивается с экстремальным оттоком.

— Со связанными руками в отношении валютных интервенций ЦБР может наполнять финансовую систему только через печать рублей, — констатировал он.

Высокие ставки — это противовес, который позволит сгладить инфляционные риски и сдержать отток из рубля в ближайшие месяцы. Тут мы говорим о месяцах, так как эффект от изменения ставки растягивается на такой срок, в отличие от курсового шока и шока ликвидности, отметил эксперт.

По мнению собеседника «ВМ», повышение ставки очень быстро транслируется в ужесточение условий для новых займов и вызовет рост доходности по облигациям.

— Сейчас финансовая система России испытывает шок, и прямо сейчас или даже в ближайшие недели ставки по кредитам и депозитам будут иметь малое значение, так как банки вряд ли будут готовы выдавать кредиты, а население — класть деньги на счета в банках. Массовыми будут как раз обратные действия, — предупредил Купцикевич. — Но, когда пыль уляжется, можно будет говорить о том, что высокая ключевая ставка ЦБ будет ориентиром для ставок в банках.

Начиная с момента массированной санкционной атаки Банк России принимает беспрецедентные меры по поддержанию стабильности и функционирования финансового сектора, отмечая, что «система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации».