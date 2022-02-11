Движемся к цели: зачем ЦБ поднял ключевую ставку и что теперь ждет россиян

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Центробанк России повысил ставку рефинансирования до 9,5 процента годовых. Решение регулятора соответствует ожиданиям экспертов. А вот чего теперь ждать гражданам, «Вечерняя Москва» спросила у ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича.

Банк России 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку до 9,5 процента годовых. В своем заявлении регулятор отметил, что инфляция складывается значительно выше его октябрьского прогноза. А быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление.

Кроме того, проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков, а инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах.

— В обозначенных условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к четырем процентам, — констатировали в ЦБР.

По данным Росстата, уровень инфляции в России в годовом выражении на 4 февраля составил 8,8 процента. Увеличение цен на продовольственные товары составило 11,13 процента в годовом выражении. При этом непродовольственные товары выросли в цене на 8,73 процента.

Александр Купцикевич подтвердил, что ЦБ повысил ставку в рамках дальнейшей борьбы с инфляцией. Последние данные отметили вновь ускорение ее годовых темпов роста после двух месяцев торможения.

— Столь большой шаг (100 пунктов) объясняется возросшей волатильностью рубля в январе и усилением давления на мировых товарных рынках, — резюмировал он.

По словам эксперта, повышение ставки — фактор поддержки валюты. Тот факт, что она находится выше инфляции, работает на стороне рубля.

— Хорошо видно, что решительное ужесточение монетарной политики работало на стороне рубля в последние месяцы. И этот фактор поддержки обещает усилиться в ближайшие месяцы, так как от инфляции ожидается замедление, а ключевая ставка, вероятно, будет повышаться далее в ближайшие месяцы, — предположил аналитик.

В текущей ситуации на рубль могут повлиять и другие факторы. В случае с валютами нужно также смотреть на то, что делает другой Центробанк, отметил собеседник «ВМ». Так, ФРС США, как ожидается, также движется к резкому ужесточению монетарной политики. Обычно это работает на доллар и, соответственно, это резко негативный фактор для рубля, предупредил он.

— Еще более важный фактор — геополитика, которая изрядно потрепала нервы фондовому рынку и вызывала скачки курса рубля в прошлом месяце, — напомнил Купцикевич. — Судя по всему, до конца февраля, пока будут проходить запланированные учения России и Белоруссии недалеко от украинской границы, нервозность российского рынка сохранится.

Помимо «военного фактора», важно следить за санкционной повесткой, которая остается взрывоопасной, считает эксперт.

— Банку России пока логично оставить на паузе покупки валюты на открытом рынке, чтобы не вызывать дополнительное давление на российскую валюту. Но эта пауза не может быть слишком долгой, ведь обязательства перед Минфином необходимо выполнять, — констатировал аналитик.

Повышение ставки на 100 пунктов было ожидаемым, напомнил он, и коммерческие банки сохраняют тренд на повышение своих кредитных и депозитных ставок. Впрочем, депозитные ставки растут пока с заметным отставанием.

— Может уйти несколько недель, прежде чем объявленное повышение ставки будет переложено на ставки по новым кредитам и депозитам, — объяснил Купцикевич. — Далее мы ждем более размеренных и взвешенных поднятий с пиком для ЦБР в марте (с ключевой ставкой в 10 процентов), а для коммерческих банков — к середине года.

Банк России в своем заявлении также допустил дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом.

— Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, — говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, что, согласно прогнозам регулятора, в 2022 году инфляция снизится до 5–6 процентов, а к своей цели в четыре процента показатель вернется к середине 2023 года.