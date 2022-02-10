«Лето покажет»: что будет с инфляцией в России в 2022 году

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Если летом 2022 года инфляция в России устремится к нулю или станет отрицательной, к началу 2023-го годовая инфляция может приблизиться к 5–5,5 процента. Такой уровень будет приемлемым для российской экономики. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков, комментируя новость о росте инфляции в январе 2022 года.

По его словам, Центробанк и Минфин хотят к концу года снизить инфляцию в России до четырех процентов.

— Есть такое намерение у ЦБ и Минфина. С другой стороны, в Штатах инфляция достигла невероятной величины в 7,4 процента, чего не было уже несколько десятилетий, Штаты будут поднимать свою ставку рефинансирования тоже. Наша внешняя инфляция сгенерирована общемировыми ценами, цены растут на все: нефть, газ, металлы, пшеницу, удобрения. Мы в этих условиях не можем оставлять внутренние цены совершенно замороженными, — отметил собеседник «ВМ».

Эксперт подчеркнул, что во второй половине 2021 года в России резко выросло производство во всех отраслях. Благодаря этому есть надежда на снижение влияния привнесенной внешней инфляции. Также могут помочь монетарные способы: сжатие денежной массы, заключающееся в ограничении выдачи кредитов, повышении процентных ставок и других методах.

Юденков подчеркнул, что на рост цен в России сильно повлияла пандемия коронавируса.

— В 2021 году одна треть малого и среднего бизнеса фактически обанкротилась из-за отсутствия клиентов. Клиентура не восстановилась до тех масштабов, какие были до пандемии: пока рестораны, кафе и кинотеатры пустые. Это все влияет на бизнес этих предприятий, а банкротство приводит к тому, что уцелевшие поднимают цены, у них нет другого выхода, — отметил собеседник «ВМ».

Специалист обратил внимание, что даже при худшем раскладе инфляция в России не должна превысить 10 процентов. Он также спрогнозировал, что в ближайшее время Центробанк может поднять ключевую ставку до 9,5 процента, что приведет в том числе к удорожанию кредитов. Однако более серьезного роста не ожидается: январь не является показательным с точки зрения инфляции, так как в этом месяце мало рабочих дней, подчеркнул Юденков.

Эксперт заметил, что инфляция в России, скорее всего, не снизится до четырех процентов.

— Я в это не верю, хотелось бы хотя бы 5–5,5 процента. Август — самый показательный месяц по инфляции. Если мы в ноль упадем или уйдем в минус, тогда есть надежда, что к декабрю достигнем 5–5,5 процента. Лето покажет, в прошлом году в августе была положительная инфляция, в 2020-м — отрицательная, — отметил Юденков.

Нулевая инфляция в принципе невозможна: даже в Советском Союзе она составляла два–три процента в год, подчеркнул собеседник «ВМ». Отрицательная инфляция (дефляция) способна «заморозить» экономику, поэтому четыре процента — хороший уровень, к которому нужно стремиться, заключил экономист.

По состоянию на 4 февраля инфляция в России в годовом выражении составила 8,8 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития в среду, 9 февраля.

— За неделю — c 29 января по 4 февраля 2022 года — инфляция составила 0,29 процента. На продовольственные товары цены выросли на 0,31 процента за счет удорожания плодоовощной продукции на 1,89 процента, на другие продукты питания рост цен замедлился (0,17 после 0,19 процента), — говорится в сообщении.