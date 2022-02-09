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Уровень инфляции в России составил 8,8 процента в годовом выражении

Иван Юминов

Экономика
Уровень инфляции в России составил 8,8 процента в годовом выражении
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Уровень инфляции в России в годовом выражении на 4 февраля составил 8,8 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития в среду, 9 февраля.

— За неделю c 29 января по 4 февраля 2022 года инфляция составила 0,29 процента. На продовольственные товары цены выросли на 0,31 процента за счет удорожания плодоовощной продукции на 1,89 процента, на другие продукты питания рост цен замедлился (0,17 после 0,19 процента), — говорится в сообщении.

Увеличение цен на продовольственные товары составило 11,13 процента в годовом выражении. При этом непродовольственные товары выросли в цене на 8,73 процента, отмечает РИА Новости.

4 февраля профессор РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков рассказал «ВМ», что рубль «не крепнет» вслед за дорожающей нефтью исключительно по политическим причинам.

Страны Запада, как уточнил он, пишут о том, что Россия вот-вот начнет войну и, следовательно, никто не хочет вкладываться в экономику страны. Эксперт отметил, что пока в западной прессе продолжат усиливать информационную войну в отношении России и будет сохраняться такая политическая неопределенность, рубль будет оставаться неустойчивой валютой. По его словам, отечественная нефть повысила свои показатели вслед за остальными мировыми марками черного золота.

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