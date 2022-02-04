«Россия вот-вот начнет войну»: экономист объяснил, почему рубль не растет вслед за нефтью

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Отечественная валюта «не крепнет» вслед за дорожающей нефтью исключительно по политическим причинам. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

— Это исключительно политический фактор, ведь все страны Запада пишут о том, что Россия вот-вот начнет войну и, следовательно, никто не хочет вкладываться в экономику страны, которая якобы жаждет военных действий. Похожая история была с Украиной: оттуда были выведены за последний год более десяти миллиардов долларов инвестиций в связи с военными действиями.

Эксперт отметил, что, пока в западной прессе продолжат усиливать информационную войну в отношении РФ и будет сохраняться такая политическая неопределенность, рубль будет оставаться неустойчивой валютой.

По его словам, отечественная нефть повысила свои показатели вслед за остальными мировыми марками черного золота:

— Стоит сказать, что поднялась вся мировая нефть, а не только наша. И, кстати, курс на повышение продолжится, и цены за Urals могут достигнуть 140–150 долларов США за баррель. Случится это, кстати, в ближайшее время. Более того, стоимость российского газа тоже вслед за этим пойдет в гору.

В пятницу, 4 февраля, российская экспортная нефть Urals в Европе на торгах впервые с октября 2014 года превысила 93 доллара США за баррель. Стоимость этой марки нефти поднялась вслед за эталоном Brent, достигшей отметки 91 доллар за баррель впервые за семь лет.