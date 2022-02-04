Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Россия вот-вот начнет войну»: экономист объяснил, почему рубль не растет вслед за нефтью

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Россия вот-вот начнет войну»: экономист объяснил, почему рубль не растет вслед за нефтью
Фото: Depositphotos

Отечественная валюта «не крепнет» вслед за дорожающей нефтью исключительно по политическим причинам. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

— Это исключительно политический фактор, ведь все страны Запада пишут о том, что Россия вот-вот начнет войну и, следовательно, никто не хочет вкладываться в экономику страны, которая якобы жаждет военных действий. Похожая история была с Украиной: оттуда были выведены за последний год более десяти миллиардов долларов инвестиций в связи с военными действиями.

Эксперт отметил, что, пока в западной прессе продолжат усиливать информационную войну в отношении РФ и будет сохраняться такая политическая неопределенность, рубль будет оставаться неустойчивой валютой.

По его словам, отечественная нефть повысила свои показатели вслед за остальными мировыми марками черного золота:

— Стоит сказать, что поднялась вся мировая нефть, а не только наша. И, кстати, курс на повышение продолжится, и цены за Urals могут достигнуть 140–150 долларов США за баррель. Случится это, кстати, в ближайшее время. Более того, стоимость российского газа тоже вслед за этим пойдет в гору.

В пятницу, 4 февраля, российская экспортная нефть Urals в Европе на торгах впервые с октября 2014 года превысила 93 доллара США за баррель. Стоимость этой марки нефти поднялась вслед за эталоном Brent, достигшей отметки 91 доллар за баррель впервые за семь лет.

Читайте также:
Цены Нефть экономист
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Все мнения
О проекте