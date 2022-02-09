«Рисковый актив»: зачем государству контролировать рынок криптовалют

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Контроль рынка криптовалют интересен государству не с точки зрения получения дополнительных доходов: это нужно, чтобы узаконить рынок. Об этом «Вечерней Москве» рассказал экономист Николай Кульбака, комментируя соответствующее сообщение пресс-службы кабмина.

По его словам, пока непонятно, получится ли взять рынок под контроль.

— Государство поняло, что если какой-то процесс нельзя уничтожить, то его нужно ввести в цивилизованные рамки, что и пытаются сделать. Насколько это получится — сказать сложно: мы сейчас не можем понять, какая часть владельцев криптовалюты будет регистрироваться, не можем понять, как это все будет организовано. Проблема заключается в том, насколько участники рынка криптовалют будут доверять государству. В этом я не уверен, — отметил эксперт.

Кульбака обратил внимание, что разделение участников рынка на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов также требует проработки.

Собеседник «ВМ» отметил, что рынок криптовалют напоминает рынок золота. Люди, которые вкладываются в криптовалюты, осознают риски и готовы к возможным ограничениям от государства, подчеркнул экономист.

— Это спекулятивный актив, как золото, и это актив для тех, кто пытается играть в какие-то интересные инвестиционные игры. Естественно, что это достаточно рисковый актив, который сам по себе означает, что если человек туда идет, то он должен быть готов к серьезным рискам. Я думаю, что люди, которые этим занимаются, в большинстве случаев это прекрасно понимают, — уверен специалист.

Кульбака заметил, что вывод рынка из тени потребует от государства расходов на администрирование, что снизит полученные доходы. Однако в данном случае интерес государства заключается не в выгоде, а во взятии рынка под контроль, заключил экономист.

Правительство утвердило концепцию регулирования оборота криптовалюты. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба кабмина.

— Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов, — говорится в сообщении.

В документе предлагается разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Для неквалифицированных инвесторов будут установлены лимиты на операции.