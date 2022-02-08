Правительство утвердило концепцию регулирования оборота криптовалюты

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Правительство России утвердило концепцию регулирования цифровых валют. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе кабмина.

— Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов, — говорится в сообщении.

Согласно документу, предлагается разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных. Уточняется, что для неквалифицированных инвесторов будут установлены лимиты на операции.

Кроме того, иностранная криптобиржа должна будет иметь для работы в России представительство на территории страны и техническую интеграцию с национальной системой обмена цифровых валют. Предусматривается также, что такие площадки не смогут выводить денежные средства клиентов на счета (электронные кошельки), которые отличаются от счета клиента у организатора системы оборота криптовалюты.

Также криптобиржами не могут выступать юридические лица, зарегистрированные в странах, которые относятся к офшорным зонам, а оператором обмена цифровых валют на денежные средства и обратно может стать только российское юридическое лицо.

Организаторами системы обмена должны стать банки с универсальной лицензией, зарегистрированные в соответствующем реестре и имеющие необходимую систему для работы. Такой организатор должен будет проверять операции и предоставлять данные органам власти, если обнаружит связь с незаконной деятельностью, говорится в документе.

20 января ЦБ предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. С целью «снижения угроз» банк инициировал внесение ряда изменений в законодательство.

Так, предлагается ввести запрет на выпуск и обращение криптовалюты на территории страны и установить ответственность за нарушение данного запрета. Также предлагается установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами — резидентами России.