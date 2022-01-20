ЦБ выступил за полный запрет выпуска и майнинга криптовалют в России

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ЦБ предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в четверг, 20 января.

— Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры, — говорится в документе.

С целью «снижения угроз» банк инициировал внесение ряда изменений в законодательство. Так, предлагается ввести запрет на выпуск и обращение криптовалюты на территории страны и установить ответственность за нарушение данного запрета.

Также предлагается установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами — резидентами России. Финансовым организациям, по мнению ЦБ, следует запретить вложения в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты.

Регулятор считает оптимальным и решение ввести в России запрет на майнинг криптовалют. Нынешний масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории страны несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности, считают в ЦБ.

Майнинг, по данным регулятора, оказывает негативное влияние на смежные рынки и окружающую среду. Увеличение его объемов влечет за собой потребление электроэнергии, а повышенное потребление энергии способствует увеличению углеродного следа, отмечается на сайте ЦБ.