Федрезерв закручивает гайки: чем ответит российский Центробанк

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Американский регулятор на своем последнем заседании оставил процентную ставку без изменений. Это решение совпало с большинством прогнозов. Однако некоторая нервозность, царившая в преддверии заседания, все-таки вылилась в молниеносный импульсивный подъем фондовых индексов США. На какие решения Федрезерва сегодня обращает внимание рынок и чем ответит в феврале российский Центробанк, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке по итогам январского заседания огласил свое решение: ключевая ставка сохранила свое значение в диапазоне от 0 до 0,25 процента годовых. Текущее значение ставки позитивно отражается на показателях экономической активности и занятости. Кроме того, воспряли духом и сектора, наиболее серьезно пострадавшие от пандемии.

Что действительно беспокоит ФРС, так это проблема дисбаланса спроса и предложения, вызванная пандемией и открытием экономики, которая продолжает вносить вклад в высокий уровень инфляции. Но в целом финансовые условия остаются благоприятными, что частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потоком кредитов американским домохозяйствам и бизнесу, констатируют в комитете.

Получив от руководства ФРС подтверждение своим ожиданиям, американские фондовые индексы рванули вверх: Dow Jones Industrial Average прибавил 1,4 процента; Standard & Poor's 500 — 2,2 процента; Nasdaq Composite — 3,3 процента.

Впрочем, эйфория продлилась недолго — до рынка дошли и другие непрозрачные намеки Федрезерва, проигнорированные им в первые минуты после заседания. Ключевые из них отчетливо говорят рынку о грядущем ужесточении кредитно-денежной политики.

Во-первых, из итогового заявления исчезла фраза о том, что ФРС «готов использовать любые инструменты для поддержки экономики США». Во-вторых, регулятор сообщил о том, что программа выкупа активов будет сокращена и полностью свернута в марте. И наконец, в-третьих, Федрезерв сильно озаботился инфляцией, из-за которой «вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки».

— Федрезерв движется в соответствии с рыночными ожиданиями, удвоив темпы сворачивания и предупредив, что благодаря сильной экономике, рынку труда и инфляции, уже скоро (на следующем заседании в марте) ставка будет повышена. Этого ожидал рынок, — констатировал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. — Однако в ходе пресс-конференции также выяснилось, что ставка в 2022 может быть повышена больше четырех раз, как ранее прогнозировали в самой ФРС. И это обеспечило тягу в доллар на рынках.

Пробудившиеся после бурной американской ночи азиатский и российский рынки, осознав в полной мере грядущие изменения, сразу откатились в «красную зону». Индекс Мосбиржи потерял 1,9 процента, индекс РТС — 1,6 процента. Отрицательной динамике способствует и снижение нефтяных цен, продемонстрировавших взлет накануне и сегодня корректирующихся вниз.

— Смене настроений инвесторов также способствует ухудшение политической риторики, — констатируют аналитики ФГ «ФИНАМ». — Вашингтон и Москва в очередной раз обменялись угрозами. И на этом фоне как-то померкло сообщение о том, что США передали России письменный ответ по гарантиям безопасности.

По мнению генерального директора ИК «Иволга Капитал» Андрея Хохрина, ужесточение и российской, и мировой денежно-кредитной политики плохо отразится на рынке облигаций. Возможно, это повод уйти еще ниже. Но в целом, по его мнению, страхи на рынке реализованы с запасом. И это дает обоснованные надежды на некоторое восстановление рынка акций и откат вниз пар доллар — рубль и евро — рубль.

Планируемое повышение диапазона базовой ставки Федрезерва уже в марте, о котором всех заинтересованных лиц уведомил Джером Пауэлл (глава ФРС — прим. «ВМ»), подтолкнуло к движению вверх и национальную валюту США. Доллар демонстрирует силу практически ко всем мировым валютам: европейской, японской иене, фунту стерлингов и рублю.

Ведущий аналитик FxPro отмечает, что исторически, активное ужесточение политики провоцирует коррекцию на рынках и формирует отток капитала с рынков EM (рынки стран с развивающейся экономикой — прим. «ВМ»). Это означает, что появляется новый фактор давления на рубль.

— Однако эта история основана в основном на том, что другие центробанки идут с некоторым опозданием за Федрезервом. Это не так на этот раз, — отметил эксперт. — В этом цикле EM повышают ставки почти год, поэтому их продажа сейчас — это ставка на волатильность рынка в ближайшей перспективе.

Ослабление рубля за прошедший месяц на 7,5 процентов будет вносить свой вклад в инфляцию, поэтому потребует и от ЦБР ужесточить свою позицию, считает аналитик.

— Банк России, похоже, продолжит резкое ужесточение монетарной политики в ответ на резко возросшую волатильность рубля в январе. Теперь стоит ожидать, что ставка будет повышена на 100 пунктов и сигнала повышать ее далее, — дал свой прогноз Александр Купцикевич. — Хотя ранее были надежды, что за февральским ужесточением на 50 пунктов последует продолжительная пауза, а концу года и вовсе может начаться цикл смягчения.