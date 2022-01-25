«Финальное падение»: аналитики оценили перспективы российского рынка

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Российский фондовый рынок, шокированный обвалом до годового дня, приходит в себя. Украинский вопрос заставил инвесторов сомневаться даже в голубых фишках. Какие еще слабые места есть у российского фондового рынка и чего ждать от него в ближайшем будущем, «Вечерняя Москва» спросила у специалистов.

Фондовые индексы российских бирж после черного понедельника торгуются в «зеленой зоне». Индекс Мосбиржи вырос более чем на 2,5 процента, прибавка индекса РТС составила более 3,6 процента. Локомотивом подъема стали голубые фишки Ozon, ВТБ и Сбера.

Формально индекс Мосбиржи торгуется с плюсом, после обвала инвесторы вышли с осторожными покупками в расчете заработать на отскоке, но эта положительная коррекция не выглядит стабильной, отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «ФИНАМ» Наталья Малых.

— Внутри бенчмарка ситуация неоднозначная: около половины его бумаг дешевеет, особо сильного спроса на акции нет, так как обстановка остается сложной, — подчеркивает эксперт.

Ситуация в переговорах с Западом нагнетается, появились новости об отъезде части дипломатов и их семей с Украины и о планах НАТО увеличить свое присутствие в Восточной Европе. Кроме того, на глобальных рынках капитала ускорилась фиксация прибыли перед заседанием ФРС.

— Мой базовый прогноз по индексу Мосбиржи на ближайшее время — это консолидация в районе минимумов с возможностью просадки до 3000 пунктов, — считает Малых, добавляя, что если не будет ощутимого прогресса в переговорах, то акции будут оставаться под давлением.

По мнению генерального директора ИК «Иволга Капитал» Андрея Хохрина, рынок не может падать бесконечно.

— Я бы оценивал падение понедельника, это касается и акций, и облигаций, и рубля, как падение или финальное, или близкое к финальному, — считает эксперт.

Во-первых, вчера Банк России все же вмешался в происходящее, объявив о сворачивании покупок валюты. Его покупки — это не так много на общем фоне, всего около десяти процентов от оборота вчерашнего дня. Но ушел крупный и консолидированный покупатель. Рублю стало легче. По мнению Хохрина, ЦБ поможет устойчивости рубля и повышению ключевой ставки, которое может произойти 11 февраля.

Во-вторых, рыночное падение, если оценивать эмоции игроков, развивается от беспечности до страха. Вчера на рынке было страшно. Повод для страхов очевидный — напряженность между Россией и НАТО, которая способна привести к военным действиям. Но, как считает эксперт, этот повод не стоит переоценивать. Он удобен для объяснения падения, но не подходит для прогнозирования дальнейшей динамики, так как геополитические страхи уже заложены в цены активов.

— Соответственно, у фондового рынка и рубля, несмотря на драматизм последних сессий и напряженность информационного фона, больше шансов остановиться или вырасти, нежели продолжить падение, — оценил перспективы рынка генеральный директор ИК «Иволга Капитал».

На настроение инвесторов влияет ограниченный круг факторов. Едва ли не единственное, что широко обсуждается инвестсообществом, — геополитическая напряженность.

— Инфляционная повестка ушла на второй план. Хотя и сейчас, и раньше я бы считал ее более важной. Растущая инфляция плоха для облигаций и, возможно, для рубля. Но может оказаться фактором роста для рынка акций, — констатировал Хохрин, добавив, что вторым, сильно отстающим фактором тревоги является падение американских акций. — Однако у меня есть сомнения, что оно будет развиваться.

По мнению эксперта, на бурный рост рынка акций рассчитывать не стоит.

— Просто потому, что впереди ужесточение и российской, и мировой денежно-кредитной политики. Для рынка облигаций это, возможно, и вовсе повод уйти еще ниже, — дал свой прогноз Хохрин. — Но в целом, думаю, страхи на рынке реализованы с запасом. И это дает обоснованные надежды на некоторое восстановление рынка акций и откат вниз пар доллар — рубль и евро — рубль.