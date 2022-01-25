«Градус накала близок к пределу»: какие шаги ЦБ уберегут рубль от обвала

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Средневзвешенный курс доллара к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» на торгах Московской биржи составил 78,64 рубля. Согласно правилу, принятому почти двадцать лет назад, именно это значение и станет официальным валютным курсом, который установит регулятор с сегодняшнего числа. Таким образом, российская валюта в официальном значении потеряет более рубля.

Проблемы рубля, очевидно, связаны с геополитикой, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

— Технически ситуация выглядит как момент истины для российской валюты. Смягчение геополитической напряженности способно развернуть его на подходе к области 78, как это несколько раз было в прошлом году. Сейчас мы видим, что российские политики готовы к конструктивным переговорам и поискам компромиссов, — отмечает эксперт, добавляя, что пока до деэскалации не дошло и давление на рубль сохраняется.

По мнению Купцикевича, закрепление американской валюты выше 78 рублей может стать отправной точкой для скачка доллара до 80 и евро до 90 уже на этой неделе. В то же время, как считает специалист, градус накала близок к пределу.

Национальный регулятор не стал до конца испытывать российскую валюту на прочность и, как мог, накануне поддержал ее, приостановив покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

К моменту объявления Центробанка рубль обвалился к доллару до минимальных отметок с осени 2020 года, к евро — с июля 2021 года.

— ЦБР не таргетирует курс, а отслеживает волатильность. Двухпроцентный спад рубля внутри дня — это чересчур сильное движение, чтобы ЦБ его проигнорировал, — констатировал Купцикевич. — Скорее всего, если бы продолжалось размеренное ослабление российской валюты, ЦБ ограничивался лишь более жесткой монетарной политикой, повышая ставки для борьбы с инфляцией. Но, когда на рынках происходят такие движение, какие мы видели вчера, с рекордной амплитудой с 2020 года, ЦБ прибегает к более краткосрочным и решительным методам по восстановлению баланса между спросом и предложением рубля на рынке.

Удержать рубль от серьезного падения национальный регулятор, безусловно, способен. Из легкодоступного арсенала Банка России в первую очередь стоит выделить процентную ставку, отмечает эксперт.

— Если ранее рынки рассматривали возможность легкого повышения ставки в начале февраля и скорое окончание цикла ужесточения, то последняя волатильность — это повод повысить ставку еще на 50 или даже 100 пунктов и продолжать ужесточение далее, — считает Купцикевич.

Кроме того, для возвращения баланса между спросом и предложением валюты ЦБ ранее принуждал экспортеров конвертировать валютную выручку. Также в периоды, когда движение в рублей становится односторонним, центральные банки прибегают к интервенциям, продавая валюту в рынок и покупая там рубли в разрез с общей тенденцией, добавил аналитик.