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ЦБ приостановил покупку валюты на фоне падения рубля

Иван Юминов

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ЦБ приостановил покупку валюты на фоне падения рубля
Фото: Вечерняя Москва

ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила из-за волатильности рынков. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в понедельник, 24 января.

— Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 по московскому времени 24 января 2022 года. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, — говорится в сообщении.

Решение о возобновлении операций в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, уточнили в банке. Регулятор следит за ситуацией на рынке и обладает инструментами по предотвращению угроз для финансовой стабильности, отмечается на сайте ЦБ.

24 января сообщалось, что индекс РТС упал ниже 1300 пунктов, обновив минимальное с 1 декабря 2020 года значение. Значение индекса Московской биржи составило 3224,24 пункта, а индекса РТС — 1294,84 пункта.

Акции «Яндекса» упали на 11,6 процента, ВТБ — на 9,4, Газпрома — на 8,6, а Роснефти — на 5,1. Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса биржи к 13:43 составил 124,13 миллиарда рублей. Из них 35,4 миллиарда рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 28,23 миллиарда рублей — на бумаги Газпрома и 6,45 миллиарда рублей — на акции «Лукойла».

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