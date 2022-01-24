Индекс РТС достиг минимального с декабря 2020 года значения

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов, обновив минимальное с 1 декабря 2020 года значение. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в понедельник, 24 января.

Значение индекса биржи составило 3224,24 пункта, а индекса РТС — 1294,84 пункта. Акции «Яндекса» упали на 11,6 процента, ВТБ — на 9,4, Газпрома — на 8,6, а Роснефти — на 5,1.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса биржи к 13:43 составил 124,13 миллиарда рублей. Из них 35,4 миллиарда рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 28,23 миллиарда рублей — на бумаги Газпрома и 6,45 миллиарда рублей — на акции «Лукойла», отмечает Интерфакс.

18 января инвестиционный стратег ВТБ «Мои Инвестиции» Алексей Михеев предсказал доллару падение до 68 рублей, это случится до конца 2022 года, несмотря на то что год начался сложно для российской валюты. Он добавил, что на международном рынке доллар США ослабевает по отношению к основным мировым валютам, и это должно поддержать курс рубля.

Михеев пояснил, что повышение цен на энергоносители и сырье, которые составляют основную часть российского экспорта, обеспечивает приток валютной выручки в страну. Профицит счета текущих операций в России в третьем квартале 2021 года составил рекордные 36,9 миллиарда долларов.