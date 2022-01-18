Эксперт по инвестициям предсказал доллару падение до 68 рублей
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Инвестиционный стратег ВТБ «Мои Инвестиции» Алексей Михеев предсказал доллару падение до 68 рублей, это случится до конца 2022 года, несмотря на то, что год начался сложно для российской валюты.
— Отметку 70 при благоприятном стечении обстоятельств можно будет увидеть в ближайшие четыре месяца, — сообщил эксперт.
Он добавил, что на международном рынке доллар США ослабевает по отношению к основным мировым валютам, и это должно поддержать курс рубля.
Михеев пояснил, что повышение цен на энергоносители и сырье, которые составляют основную часть российского экспорта, обеспечивает приток валютной выручки в страну. Профицит счета текущих операций в России в третьем квартале 2021 года составил рекордные 36,9 миллиарда долларов.
Также реальная процентная ставка благодаря ставке Центробанка одна из самых высоких в мире, поэтому вероятен большой приток капитала в облигации федерального займа в момент завершения цикла повышения ключевой ставки со стороны нерезидентов, отметил специалист.
Он добавил, что ситуация для рубля благоприятна и с точки зрения макроэкономики. Тем не менее ключевую роль для российской валюты играет геополитика, поэтому основное условие для роста — снижение градуса напряженности, сообщает агентство «Прайм».
Эксперт рассказал, что убережет рубль от падения. Не сложившиеся должным образом переговоры России и США поставили российскую национальную валюту в сложное положение. В беседе с «Вечерней Москвой» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин рассказал об основных негативных последствиях для нашей экономики и о том, какой курс рубля стоит ожидать гражданам в ближайшем будущем.