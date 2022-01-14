Эксперт рассказал, что убережет рубль от падения

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Не сложившиеся должным образом переговоры России и США поставили российскую национальную валюту в сложное положение. В беседе с «Вечерней Москвой» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин рассказал об основных негативных последствиях для нашей экономики и о том, какой курс рубля стоит ожидать гражданам в ближайшем будущем.

Самым важным падением вчера и сегодня, да и в предыдущие дни, является падение облигаций федерального займа, считает эксперт. Это отражение, с одной стороны, бегства капитала из РФ. С другой, и это первично, отражение недостатка денег на рынке. Инфляция делает свое дело, вымывая фондирование долгового рынка. В итоге, доходности ОФЗ сегодня стали приближаться к десяти процентам годовых при ключевой ставке 8,5 процентов.

— Учитывая всплеск инфляции в первой декаде наступившего года, 11 февраля грядет новое повышение ключевой ставки. И, похоже, заметное, на 0,5-1 процента, — прогнозирует Андрей Хохрин. — Доходности облигаций подъем ставки в себя уже заложили. Рынок акций, для которого рост ставки — фактор давления, думаю, еще нет. И они могут какое-то время снижаться.

При этом рубль, несмотря на драматичные потери последних месяцев и, особенно, в начале года способен быстро стабилизироваться.

— Я пока не жду даже 80 рублей за доллар. Именно в силу жесткой монетарной политики отечественного ЦБ, — аргументирует специалист свое мнение.

Вопрос о том, когда следует покупать валюту, сегодня остается практически без ответа. Эксперты рекомендуют в данном случае полагаться на свои потребности.

— Мы находимся в витке биржевой и, в частности, валютной волатильности. Угадать с покупкой будет проблематично, — считает генеральный директор ИК «Иволга Капитал». — Если вам нужны доллары или евро, их нужно просто купить. Если вы способны оперировать только рублями, я бы остался в рублях. Ставки денежного рынка, а это в первую очередь депозиты, достаточно комфортны и в значительной степени покрывают рублевую инфляцию. Чего нельзя сказать о долларах и евро.