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«79 — это не предел»: как долго будет падать курс рубля

Руслан Давлетшин

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Финансы
«79 — это не предел»: как долго будет падать курс рубля
Фото: Pixabay

Ближайшая неделя станет очень важной для курса рубля по отношению к доллару и евро. Связано это с геополитической напряженностью и влиянием иностранных финансовых регуляторов. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал независимый финансовый аналитик Александр Егоров.

В понедельник, 24 января, курс доллара на Московской бирже в ходе торгов превысил 79 рублей, а евро — 89. Такого не было с ноября 2020 года.

Больше всего на рубль негативное влияние оказывает геополитика. В частности, сообщения об эвакуации семей сотрудников иностранных посольств из Киева, информация о переброске с Дальнего Востока российских эшелонов с военной техникой на учения в Белоруссию, говорит аналитик.

— Хоть это и перемещения по своей территории, часть инвесторов опасается эскалации локального вооруженного конфликта на западных границах России и введения санкций. А санкции обещают быть грозными и страшными. Геополитика влияет на рубль очень серьезно. Чуть меньшее воздействие оказывает ужесточение монетарной политики в США, заседание ФРС пройдет на этой неделе, — отметил эксперт.

Причем опасаются инвесторы негативного развития событий, даже несмотря на прошедшие переговоры с США и НАТО по вопросам стратегической стабильности, добавил Егоров. Потому что, с одной стороны, консультации дипломатов — это хороший фактор, а с другой — конкретные действия и информационный фон говорят о том, что худшее еще возможно.

— Неизвестно, в какой форме это может произойти. Поэтому идет массовый отток в целом с рынка рисковых активов и рубля, попадая под очередное геополитическое напряжение. 78 рублей за доллар — это не предел. 80 — это то, что уже проглядывается вот-вот, если ситуация не изменится, — считает собеседник «ВМ».

Сейчас, по словам аналитика, — пик напряжения, не за горами — ответ США на предложения России по стратегической стабильности.

— Ответ явно будет не тот, которого хочется России. Но если он будет конструктивно отражать ситуацию, напряжение спадет. Если будет усиление конфронтационных тенденций, то пару недель будет турбулентность на рынках, — придерживается мнения финансовый аналитик.

В курсе рубля, констатировал он, сейчас заложено от трех до пяти рублей именно геополитической премии. С точки зрения макроэкономических показателей, с российской валютой все должно быть хорошо. Если бы не было угрозы санкций и войны, доллар бы стоил 70–72 рубля.

— Это более реальная цена с учетом стоимости нефти, с учетом показаний ВВП, с учетом снижения инфляции и действий ЦБ, — заключил Александр Егоров.

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