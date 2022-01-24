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Курс доллара впервые с ноября 2020 года превысил 79 рублей

Иван Юминов

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Курс рубля
Экономика
Курс доллара впервые с ноября 2020 года превысил 79 рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Стоимость доллара впервые с ноября 2020 года превысила 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в понедельник, 24 января.

Курс европейской валюты при этом достиг отметки 89,47 рубля впервые с июля 2021 года. Индекс биржи снизился на 6,8 процента — до 3204,2 пункта, отмечается на сайте площадки.

20 января экономист Наталья Мильчакова рассказала, что обострение геополитических рисков и угроза новых санкций против России все еще на повестке дня. Это будет создавать довольно сильную волатильность рубля в январе–феврале.

По словам эксперта, на курс российской валюты может оказать влияние ряд факторов. Во-первых, решение ФРС по процентной ставке, которое будет объявлено 26 января. И хотя повышение ставок начнется не ранее марта, риторика ФРС будет ужесточаться, а это может повлиять на укрепление доллара.

В то же время в начале февраля состоится очередная встреча ОПЕК+. Скорее всего, страны не будут увеличивать объемы добычи нефти, потому на этом рынке спрос и предложение будут сбалансированы. А значит, текущий тренд на рост цен может продолжиться, что окажет поддержку рублю.

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