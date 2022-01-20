Экономист рассказала, сколько будет стоить доллар к концу января

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Обострение геополитических рисков и угроза новых санкций против России все еще на повестке дня. Это будет создавать довольно сильную волатильность рубля в январе-феврале. Об этом рассказала экономист Наталья Мильчакова.

По словам эксперта, на курс российской валюты может оказать влияние ряд факторов. Во-первых, решение ФРС по процентной ставке, которое будет объявлено 26 января. И хотя повышение ставок начнется не ранее марта, риторика ФРС будет ужесточаться, а это может повлиять на укрепление доллара.

В тоже время в начале февраля состоится очередная встреча ОПЕК+. Скорее всего страны не будут увеличивать объемы добычи нефти, поэтому на этом рынке спрос и предложение будут сбалансированы, а значит, текущий тренд на рост цен может продолжиться, что окажет поддержку рублю.

11 февраля Банк России объявит свое решение по ключевой процентной ставке. Скорее всего она будет повышена, это будет способствовать краткосрочному укреплению рубля.

Как отметила эксперт, в период с третьей декады января и до конца февраля доллар будет колебаться в коридоре 73-77 рублей, а евро — в диапазоне 83-87,5 рубля, передает ФАН.

Накануне российская валюта резко укрепила свои позиции к доллару и евро в ходе торговой сессии на Московской бирже. Курс доллара снизился более чем на рубль до отметки в 75,88 рубля.

Также более чем на один рубль снизилась стоимость евро, до 86,04 рубля, передает Life.ru.

Ранее экономист объяснил, почему страны мира покупают гособлигации США.