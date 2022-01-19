Экономист объяснил, почему страны мира покупают гособлигации США

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Покупка государственных облигаций США — надежный финансовый инструмент, поэтому Россия их периодически закупает. Такое заявление сделал профессор ВШЭ, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портанский.

— Мы вкладываемся в гособлигации США, потому что это очень надежный инструмент, один из самых надежных финансовых инструментов в мире. Поэтому все вкладываются, и мы вкладываемся, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Покупку гособлигаций Соединенных Штатов он назвал рациональным решением.

Эксперт также добавил, что крупнейшим держателем американских гособлигаций на сегодняшний день является Япония. Страна владеет ценными бумагами примерно на 1,3 триллиона долларов. На долю нашей страны приходится бумаги на 2,4 миллиарда долларов.

19 января стало известно, что Россия вновь снизила вложения в американские государственные облигации. Вложения России продолжают сокращаться уже несколько месяцев подряд. В октябре Россия также сократила вложения в государственные ценные бумаги США. Тогда стоимость проданных РФ облигаций составила 198 миллионов долларов. Таким образом портфель сократился до 3,72 миллиарда долларов.