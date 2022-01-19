Россия снизила вложения в американские государственные облигации

Фото: Pixabay

В ноябре 2021 года Россия продолжила сокращать вложения в долговые бумаги США. За месяц вложения сократились с 3,7 миллиарда до 2,4. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов.

Уточняется, что долгосрочные облигации составили 101 миллион долларов, а краткосрочные — 2,308, передает РИА Новости.

В октябре Россия также сократила вложения в государственные ценные бумаги США. Тогда стоимость проданных РФ облигаций составила 198 миллионов долларов. Таким образом портфель сократился до 3,72 миллиарда долларов.

Вложения России продолжают сокращаться уже несколько месяцев подряд. За сентябрь 2021 года Россия вложила в американские государственные ценные бумаги 3,918 миллиарда долларов, что меньше вложенной суммы за предыдущий месяц. В августе РФ вложила 4,004 миллиарда, а в июле — 4,6 миллиарда долларов. Большинство вложений пришлось на долгосрочные облигации.

До этого аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин рассказал, что российский госдолг в ближайшие годы будет расти, однако рисков для устойчивости российской экономики не наблюдается. Согласно проекту бюджета до 2024 года, объем госдолга РФ может вырасти до 21,1 процента от ВВП.