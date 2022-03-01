Может ли ЦБ зафиксировать курс рубля

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В последнее время в СМИ появлялась информация о том, что Банк России (ЦБ) может зафиксировать курс рубля из-за его высокой волатильности. «Вечерняя Москва» попросила кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева оценить возможность этой меры.

— Рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи. Можно достаточно жестко регулировать курс как в Китае, но все же использовать для этого рыночные методы — интервенцию, указания ЦБ и прочие. При рыночной экономике, которая требует достаточной гибкости до определенных пределов, но во всех ее компонентах, фиксировать курс невозможно, — заключил собеседник «ВМ».

До этого стоит Михаил Беляев объяснил, стоит ли переходить на российскую платежную систему «Мир» из-за санкций Запада. По его словам, все внутренние операции по пластиковым картам обрабатываются со стороны Национальной системы платежных карт (НСПК). В этом смысле разницы в функционировании иностранных платежных систем Visa, Mastercard и национальной «Мир» внутри России нет.